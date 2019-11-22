شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح على المدينة.. و«المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل
وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع إرشادات السلامة التي تقي بإذن الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وكذلك عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الاعلانية وواجهات المباني الكلادينج إلى جانب متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الإرصاد وحماية البيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية ورياح على المدينة.. و«المدني» يحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.