شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح على المدينة.. و«المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة ابتداءً من مساء اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل، وتشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، إذ يتوقع هطول أمطار متوسطة رعدية قد تصحب بتساقط البرد مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة ( ٤٥ كم / س ) مثيرة للأتربة والغبار وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع إرشادات السلامة التي تقي بإذن الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وكذلك عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الاعلانية وواجهات المباني الكلادينج إلى جانب متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الإرصاد وحماية البيئة.