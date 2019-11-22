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إخلاء مستشفى العلايا بسبب الأمطار
تم تحويل المراجعين إلى البشائر العام
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - بيشة
أكدت صحة بيشة، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى العلايا العام وانعقاد اجتماع طارئ، برئاسة مدير صحة بيشة المكلف، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة بلقرن.
وقالت صحة بيشة: إنه تم اتخاذ قرار احترازي بإخلاء المستشفى ونقل الحالات المنومة إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة وتحويل مراجعين الحالات الإسعافية إلى مستشفى البشائر العام، مع تشغيل مركز صحي سبت العلايا على مدار 24 ساعة للتعامل مع الحالات العاجلة.
ولفتت صحة بيشة إلى أن هذه الخطوات تأتي حفاظًا على سلامة المرضى والمراجعين والطواقم الصحية والخدمية بالمستشفى، مطمئنين الجميع بأن حالة المرضى مطمئنة، وتمت خطة الإخلاء بنجاح.
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