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2019-11-22 خالد بن سلمان يعزي محمد بن زايد في وفاة أخيه سلطان بتوجيه من الملك سلمان وولي العهد متابعات الخليج 365 - واس Advertisements بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدم الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، التعزية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العرية المتحدة، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة -رحمه الله-.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. شارك الخبر







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