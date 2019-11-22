- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم كلمات تفاؤلية من عائض القرني : غدًا أجمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
كلمات تفاؤلية من عائض القرني : غدًا أجمل
أكد ضرورة توقع الأفضل في كل شيء
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الشيخ الدكتور عائض القرني دعوة للتفاؤل، مشددًا على أن “غدًا أجمل”.
وقال القرني في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة: غدًا أجمل لأنك في معية الله وفي حفظه ورعايته، فلن يُضيّعك، ولن يهملك، ولن يغفل عن رزقك، فتفاءل وتوقع الأجمل والأفضل في كل شيء؛ فإنه سبحانه يُحب المُتفائلين ويُعطيهم على تفاؤلهم، ثق بوعد ربك: {وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً منه وفضْلًا والله واسِعٌ عَلِيمٌ}.
وتابع: الحزن لا يرد الغائب، والخوف لا يصلح للمستقبل، والقلق لا يحقق النجاح، بل النفس السوية، والقلب الراضي، هما جناحا السعادة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر كلمات تفاؤلية من عائض القرني : غدًا أجمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.