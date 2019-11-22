شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القريات» يكشف حقيقة فيديو المشاجرة الطلابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكدت إدارة تعليم القريات في بيان صحفي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، أن ما جرى تداوله في مقطع فيديو يظهر مشاجرة طلابية لا علاقة له بمدارس القريات.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور معاوية سليمان الكويليت: «لا علاقة لمدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها بالفيديو المنشور الذي قيل إنه مشاجرة طلابية وضرب قائد مدرسة».

وأضاف: «نهيب بالإعلاميين ومستخدمي التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة».