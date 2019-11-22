شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء وفاته بطريقة غامضة.. صور مثيرة لنجل ملك سعودي سابق تم سجنه بسبب شتمه ”بن زايد” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، صورًا توثق ظهورًا جديدًا لأحد أبرز أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود" والذي سُجن سابقًا لشتمه بن زايد.

وظهر في الصور الأمير عبدالعزيز بن فهد جالسًا على الأرض، وفي صورة أخرى يرفع يديه بالدعاء، وفي صورة أخرى "سيلفي" مع أحد مرافقيه، في صحراء السعودية.

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بعد أنباء وفاته بشكل غامض.. صور مثيرة لنجل ملك سعودي سابق تم سجنه بسبب شتمه ”بن زايد”



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ولاحظ مغردون، في الصور أن الأمير عبدالعزيز بن فهد اصطحب معه في رحلته البرية أسطولًا من "الكرفانات" من أجل مرافقته، فيما يبدو لعدة أيام بالصحراء.



وكانت تقارير أكدت العام الماضي توقيف الأمير عبدالعزيز بن فهد، وتعددت التكهنات بشأن مصيره بعد ذلك، وتردَّد أنه تُوفي في إحدى المرات التي أُثير أمر اختفائه فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شتمه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.