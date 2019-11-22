أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 1439/2/26 حتى نهاية أمس (الخميس) لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 4.217.722 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وحققت الحملات الأمنية النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة 4.217.722 مخالفاً، منهم 3.297.278 مخالفاً لنظام الإقامة، و648.458 مخالفاً لنظام العمل، و271.986 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 74.835 شخصاً، 43% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2924 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4669 شخصاً.

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رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1702 مواطن، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1662 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 40 سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14.176 وافداً مخالفاً، منهم 12.661 رجُلاً، و1515 امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 582.142 مخالفاً، وإحالة 534.399 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 709.576 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1.059.354 مخالفاً.