بعد نفاذ جاكيت ولي العهد .. شاهد حذاء ونظارة الأمير محمد بن سلمان في الدرعية ومن هنا يمكنك شراءها

بعد تداول إطلالة ولي العهد اليوم في الجولة الإفتتاحية لسباقات الفورملا إي في الدرعية وتصدر هاشتاج #جاكيت_ولي_العهد الترند وإنتهاء كامل القطع للجاكيت الذي أرتداه محمد بن سلمان من موقع Barbour .

تداول البعض صور للحذاء الذي أرتداه ولي العهد محمد بن سلمان وهو من مجموعة ” Adidas Yeezy ” التابعة لتصاميم نجم الهيب هوب الامريكي كانييه ويست وتبلغ قيمتها قرابة 6500 ريال سعودي تقريباً .

ومن هنا يمكنك شراء حذاء الأمير محمد بن سلمان .

وتم تداول صور للنظارة الشمسية التي أرتداها ولي العهد محمد بن سلمان أيضاً في الإطلالة الأنيقة .

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وهي من العلامة الشهيرة ” Tom Ford ” ويبلغ سعرها قرابة 900 ريال سعودي .

ويمكنك شراء نظارة ولي العهد من هنا و هنا .