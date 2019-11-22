نفذت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حكم القـتل تعزيراً في مهرب مخدرات باكستاني الجنسية في منطقة الرياض. وأوضحت أنه تم القبض على، خيال الدين رحمن الدين، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه شرعًا وحكم عليه بالقتل تعزيراً.
وأيد الحكم كلٌ من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعا، وقد تم تنفيذ حكم القـتل في الجاني المذكور اليوم في محافظة الغاط بمنطقة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ حكم القـتل تعزيراً في مقيم باكستاني بمحافظة الغاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.