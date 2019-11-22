تنفيذ حكم القـتل تعزيراً في مقيم باكستاني بمحافظة الغاط

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حكم القـتل تعزيراً في مهرب مخدرات باكستاني الجنسية في منطقة الرياض. وأوضحت أنه تم القبض على، خيال الدين رحمن الدين، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه شرعًا وحكم عليه بالقتل تعزيراً.

وأيد الحكم كلٌ من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعا، وقد تم تنفيذ حكم القـتل في الجاني المذكور اليوم في محافظة الغاط بمنطقة الرياض.