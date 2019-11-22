شاهد: إبداع الأمطار من ساحات الحرم وأحيائه .. أكفّ ضراعة وحارات قديمة وطفل

شهد المسجد الحرام وأحياء عدة من مكة المكرمة، عصر هذا اليوم، أمطارًا ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، وسط استنفار من الجهات المعنية للتعامل مع الحالة. والتقطت عدسة المصور “عمار الأمير”، صورًا من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام لزوار بيت الله الحرام وهم يرفعون أكفّ الضراعة إلى الله -عز وجل- أثناء وقت هطول المطر؛ رغبة في الإجابة، وهي من مَواطن الدعاء المستجاب، كما أظهرت صور أخرى، طفلًا أغرقته الأمطار، والحارات المكية القديمة الواقعة في المنطقة المركزية بالقرب من المسجد الحرام بعد أن ارتوت بالمطر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة؛ بما فيها العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الواحدة صباحًا من يوم غد السبت.
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