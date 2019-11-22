تَوَقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ ، حالة ممطرة تبدأ غدًا السبت، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بنزول البرد، إضافة إلى فرصة للسيول على أجزاء مختلفة من مناطق المملكة. وأوضح الحصيني أن توقعات الأمطار تشمل : (مكة، والمدينة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وشرق الجوف، والشمالية، وشمال الشرقية)، وتمتد إلى الكويت والإمارات وسلطنة عمان.
وتَوَقّع “الحصيني” أن يرافق هذه الحالة ارتفاع طفيف في الحرارة يتراوح ما بين ٤ إلى ٧ درجات؛ بحيث تعود إلى ما كانت عليه الأسبوع الماضي، وتكون الأجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا على معظم المناطق. وأشار إلى أن الحالة الممطرة تحتاج إلى متابعة دقيقة نواحي مكة وجنوب المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يكشف عن توقعاته بشأن الطقس على عدة مناطق في المملكة غداً السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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