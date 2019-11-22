الحصيني يكشف عن توقعاته بشأن الطقس على عدة مناطق في المملكة غداً السبت

تَوَقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ ، حالة ممطرة تبدأ غدًا السبت، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بنزول البرد، إضافة إلى فرصة للسيول على أجزاء مختلفة من مناطق المملكة. وأوضح الحصيني أن توقعات الأمطار تشمل : (مكة، والمدينة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وشرق الجوف، والشمالية، وشمال الشرقية)، وتمتد إلى الكويت والإمارات وسلطنة عمان.

وتَوَقّع “الحصيني” أن يرافق هذه الحالة ارتفاع طفيف في الحرارة يتراوح ما بين ٤ إلى ٧ درجات؛ بحيث تعود إلى ما كانت عليه الأسبوع الماضي، وتكون الأجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا على معظم المناطق. وأشار إلى أن الحالة الممطرة تحتاج إلى متابعة دقيقة نواحي مكة وجنوب المدينة.