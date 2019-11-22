نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الحيطة والحذر من الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المواقع. ووجه “أمن الطرق” السائق لضرورة تهدئة السرعة، وتحديدًا على طريق “مكة – جدة السريع”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تهدئة السرعة ضرورة .. “أمن الطرق” يحذر السائقين من “أمطار مكة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.