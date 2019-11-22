الهلال الأحمر بالباحة يناشد بأخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة جاهزيتها واستعداداتها خلال الأمطار الغزيرة التي تمر بها المنطقة.

رفع الجاهزية

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أنه تم رفع الجاهزية التامة لغرفة العلميات بالمنطقة لاستقبال البلاغات عبر رقم (997) أو من خلال تطبيق (اسعفني)عند حدوث أي طارئ.

وأوضح الزهراني أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني.

وأشار إلى أنه جرى رفع جاهزية 15 مركزًا إسعافيًا بالمنطقة، مؤكدًا أن الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

قواعد السلامة المرورية

وناشد الزهراني جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الاسعافيه على أكمل وجه لمحتاجيها.

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وتوقع خبراء أرصاد، انتهاء الموجة الباردة الحالية وبدء حالة ماطرة على سواحل البحر الأحمر، من اليوم وعلى مدى الأيام المقبلة.

ارتفاع في درجات الحرارة

وقال الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه بدأ العد التنازلي لانتهاء تأثير الموجة الباردة المَعيشة حاليًّا، وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك على المملكة والعراق والكويت وبلاد الشام، من جراء تمدد المنخفض الحراري.

وأشار الراصد الجوي- عبر فيديوجراف- إلى أن الحالة الماطرة الجديدة ليست عامة، بل ذات نطاق معين، وقوتها بين متوسطة وقوية، وتبدأ من اليوم الجمعة حتى الإثنين المقبل.

وأضاف الراصد الجوي الحربي أن نطاق الحالة المطرية سيكون على مكة المكرمة والباحة وعسير والأفضلية لغربها، وجازان والرياض والأفضلية للعاصمة الرياض وإلى جنوبها وغربها وشرقها، فيما تضعف شمال الرياض.