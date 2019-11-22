بالفيديو.. إعصار قمعي يظهر في جدة

أكد خبير الأرصاد علي السفري الحربي، ظهور الإعصار القمعي في جدة.

ونشر الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يوثق ظهور الإعصار الذي ضرب جنوب جدة قبل قليل، مشيرا إلى رصده من مسافة قريبة.

طبيعة الاعصار

ويعد الاعصار القمعي عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض ولكن سرعتها لا تقل عن 64 كيلومترا في الساعة، وخلاله تهب رياح قوية ويصل ارتفاعه في بعض الدول عشرة أميال باتساع 500 ميل ويتحرك للأمام كدوامة بسرعة 20 ميل في ساعة، وسرعة رياحها 74 ميلا في الساعة، وعندما تصل لليابسة تسبب الأمطار الغزيرة.

أمطار رعدية

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، مشيرة إلى وجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على منطقة المدينة المنورة.

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توقعات الخبراء

وتوقع خبراء أرصاد، انتهاء الموجة الباردة الحالية وبدء حالة ماطرة على سواحل البحر الأحمر، من اليوم وعلى مدى الأيام القادمة، وقال الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي إنه بدأ العد التنازلي لانتهاء تأثير الموجة الباردة المَعيشة حاليًّا، وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك على المملكة والعراق الكويت وبلاد الشام، من جراء تمدد المنخفض الحراري، مشيرا إلى أن الحالة الماطرة الجديدة ليست عامة، بل ذات نطاق معين، وقوتها بين متوسطة وقوية، وتبدأ من اليوم الجمعة حتى الاثنين المقبل.

الحالة المطرية

وأضاف الراصد الجوي الحربي أن نطاق الحالة المطرية سيكون على مكة المكرمة والباحة وعسير والأفضلية لغربها، وجازان والرياض والأفضلية للعاصمة الرياض وإلى جنوبها وغربها وشرقها، فيما تضعف شمال الرياض، وكذلك المنطقة الشرقية من الأحساء وجنوبها، فيما تضعف على سواحل الشرقية وشمالها. وتشمل الحالة جنوب شرق المدينة المنورة مع زخات مطرية على المدينة المنورة، وعلى أجزاء من تبوك وحائل والجوف، إضافة إلى سواحل الكويت والبحرين، كما تتأثر بها الإمارات وسلطنة عمان.

من جانبه، نبه المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الصخَري، لهطول أمطار على مناطق الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير، مع فرص لسحب رعدية وأمطار متفاوتة، ابتداءً من مساء اليوم الجمعة، حتى صباح الإثنين المقبل.