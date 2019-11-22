أمن الطرق يناشد بضرورة ترك مسافة بين السيارات والشاحنات

نبَّهت إدارة القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الخميس، قائدي المركبات بضرورة ترك مسافة بينهم وبين الشاحنات، خاصة أثناء الدوران والانعطاف.

وقالت «أمن الطرق»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «‏لقيادة آمنة.. اترك مسافة كافية بينك وبين الشاحنات في كل الأحوال والأوقات فهي تحتاج مساحة أكبر أثناء الانعطاف أو الدوران».

تجنب زيادة السرعة

وأضافت «أمن الطرق» أن الشاحنات والباصات تحتاج إلى مساحة كبيرة أكثر أثناء الانعطاف، لذلك فعند رؤية قائد المركبة إشارة التنبيه الضوئية لا بد من عدم مضايقة الشاحنة عن طريق زيادة السرعة أو الدخول في المساحة الفارغة.

مخالفة حزام الأمان بنجران

وفي سياق آخر، أعلنت «أمن الطرق» في وقت سابق موعد بدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول باليد، أثناء القيادة على الطرق الخارجية في منطقة نجران.

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وقالت أمن الطرق في تنبيه نشرته عبر تويتر: «سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، وذلك على الطرق الخارجية في منطقة نجران، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

قيمة المخالفة

وتصل قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان - بحسب «أمن الطرق» إلى 150 ريالًا ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين، ولا تقتصر تلك المخالفة على قائد المركبة فقط؛ بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي؛ حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها.

مخالفات تطال السلامة العامة

وتتضمن المخالفات الـ11 المؤثرة في السلامة العامة التي حددتها إدارة المرور، «التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وطمس لوحات المركبة، والتجاوز في المنعطفات، وقيادة المركبة دون مكابح أو أنوار، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا/ الساعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تمامًا عند إشارة «قف».

وكانت «أمن الطرق» أوضحت أن من أسباب وقوع حوادث تصادم أثناء هطول الأمطار، عدم مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكن من الوقوف الآمن عند الضرورة، بالإضافة لعدم ترك مسافة أمان بين المركبات، فضلًا عن الحالة السيئة بإطارات المركبة والاستخدام المفاجئ للفرامل والضغط عليها بقوة، والانشغال بغير الطريق.