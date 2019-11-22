أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، غدًا.

أمطار رعدية ورياح نشطة

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وأجزاء من منطقتي (المدينة المنورة - الرياض)، تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

تكون الضباب

كما توقعت هيئة الأرصاد، استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة، مشيرة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

انتهاء الموجة الباردة الحالية

توقع خبراء أرصاد، انتهاء الموجة الباردة الحالية وبدء حالة ماطرة على سواحل البحر الأحمر، من اليوم وعلى مدى الأيام المقبلة.

وقال الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه بدأ العد التنازلي لانتهاء تأثير الموجة الباردة المَعيشة حاليًّا، وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك على المملكة والعراق الكويت وبلاد الشام، من جراء تمدد المنخفض الحراري.

حالة ماطرة جديدة

وأشار الراصد الجوي -عبر فيديو جراف- إلى أن الحالة الماطرة الجديدة ليست عامة، بل ذات نطاق معين، وقوتها بين متوسطة وقوية، وتبدأ من اليوم الجمعة حتى الإثنين المقبل.

وأضاف الراصد الجوي الحربي أن نطاق الحالة المطرية سيكون على مكة المكرمة والباحة وعسير والأفضلية لغربها، وجازان والرياض والأفضلية للعاصمة الرياض وإلى جنوبها وغربها وشرقها، فيما تضعف شمال الرياض.

Advertisements

وكذلك المنطقة الشرقية من الأحساء وجنوبها، فيما تضعف على سواحل الشرقية وشمالها. وتشمل الحالة جنوب شرق المدينة المنورة مع زخات مطرية على المدينة المنورة، وعلى أجزاء من تبوك وحائل والجوف، إضافة إلى سواحل الكويت والبحرين، كما تتأثر بها الإمارات وسلطنة عمان.

وأكد الراصد الحربي أن الحالة المطرية تتركز على عموم مكة المكرمة، خاصةً سواحلها، وتحديدًا جدة.

تركز الأمطار على سواحل البحر الأحمر

من جانبه، وجه المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، البشرى بأمطار على مناطق الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير، مع فرص لسحب رعدية وأمطار متفاوتة، ابتداءً من مساء اليوم الجمعة، حتى صباح الإثنين المقبل.

فيما توقع خبير الأرصاد علي السفري الحربي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن يكون اتجاه نشوء السحب الممطرة اليوم الجمعة، عبر مياه البحر الأحمر من الجنوب إلى الشمال؛ بسبب طبيعة حركية التيار المداري الرطب وارتداده إلى الشمال.

وأضاف الحربي أنه ربما تكون الجبال المحاذية للساحل والقريبة منه أكثر استفادةً، خاصةً جنوب طفيل نواحي المحرم، وشماله على ديار شعب، مرورًا بجبل سطاع ونشح وجبال عمر وعمير وعمق وبحرة، وربما شرق جدة.