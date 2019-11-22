ضبط 4.2 مليون مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط أربعة ملايين و217 ألفًا و722 مخالفًا خلال الحملات الأمنية التي انطلقت، يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 24 / 3 / 1441هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة.

إحصائيات بالمخالفين

وأضافت الوزارة أن إجمالي المخالفين المضبوطين خلال الحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كل مناطق المملكة بلغ 4217277 مخالفًا، منهم 3297278 مخالفًا لنظام الإقامة، و648458 مخالفًا لنظام الإقامة و271986 مخالفا لنظام أمن الحدود.

وتابعت وزارة الداخلية، أن إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (74835) شخصًا، (43 %) منهم يمنيو الجنسية، و(54 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2924) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

المتورطون بالتستر

وأكدت «الداخلية» أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (4669) شخصًا، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1702) مواطن، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1662) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (40) سعوديًا.

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وأشارت «الداخلية» إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (14176) وافدًا مخالفًا، منهم (12661) رجُلًا، و(1515) امرأة.

عقوبات فورية

وأوضحت أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (582142) مخالفًا، وإحالة (534399) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (709576) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1059354) مخالفًا.

وينص نظام الإقامة على فرض غرامة على الوافد الذي لم يقدم متى ما طلب منه ما يثبت حمله لرخصة إقامته، وجميع ما قد يسأل عنه من بيانات خلال مدة إقامته في المملكة، (إذا لم يقدم عذرًا مقنعًا للجهة المختصة) وتصل الغرامة إلى ألف ريال في المرة الأولى، وألفي ريال في المرة الثانية، وثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.