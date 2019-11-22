شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياض للسيارات» يفتتح مبيعاته بـ 3.4 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مزاد السيارات العالمي، الذي أقيم اليوم في معرض الرياض للسيارات، بالمزايدة على سيارة بوقاتي Chiron Sport 110 ANS ، إذ افتتح المزاد عليها بمليوني دولار، وتم بيعها بمبلغ 3 ملايين و400 ألف دولار.

وتتواجد في معرض الرياض للسيارات، المعرض الأكبر في الشرق الأوسط، 1200 سيارة معدلة ونادرة وكلاسيكية قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أنحاء العالم.

ويقام في معرض الرياض للسيارات مزادين، أولها أقيم اليوم وعرضت به 60 سيارة، والآخر سيقام غداً ، وستعرض به 160 سيارة.

ويمكن لعشاق السيارات اقتناء السيارات المعروضة، كما يتيح لهم المعرض الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، التي تلبي شغفهم على مدى 6 أيام، من الخميس 21 نوفمبر وحتى الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م.