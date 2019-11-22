شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع رؤساء وفود «العشرين» تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل
وجرى، خلال اللقاءات التي عقدت على هامش اجتماع دول العشرين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله بن عبدالعزيز العيفان.
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