شكرا لقرائتكم خبر عن «انتشار فرق الإنقاذ».. طوارئ لمواجهة أمطار مكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الإدارة أعادت تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازياً، بعد الأمطار التي هطلت اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، وكانت من متوسطة إلى غزيرة.
وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها.
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