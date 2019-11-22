لمى حميدان التركي: والدنا في حالة صحية حرجة

2019-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت لمى، ابنة متابعات الخليج 365 حميدان التركي المعتقل في أمريكا: إن المستجد في قضية والدها أن صحته متردية وسيئة.

وتابعت لمى في تغريدة لها عبر “تويتر”: “اتصل بنا للتو وأخبرنا بأنه يعاني من حالة صحية حرجة ولم يتلقَّ عناية جيدة من السجانين، وأوصانا بالدعاء له حيث حالته لا تسر.. اللهم إنا استودعناك والدنا، اللهم حفظك ورعايتك.. دعواتكم له”.

يشار إلى أن حميدان التركي خضع في السابق لجلسات إفراج مشروط، انتهت بتأجيل النظر في قضيته، ولاقى الإعلان عن موعد الجلسة الأخيرة قبل شهرين التي تم تأجيلها أيضًا، تفاعلًا لافتًا من قبل المواطنين المتضامنين مع حميدان التركي.

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وتم اعتقال حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

كما اعتُقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.

وفي عام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 عامًا إلى 20 عامًا؛ وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، بحسب شهادة آمر السجن.

وحميدان التركي، هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.

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