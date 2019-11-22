كيف تتعامل مع إعلانات التخفيضات والعروض؟

2019-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت جمعية حماية المستهلك بعض النصائح للتعامل مع إعلانات التخفيضات والعروض.

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وقالت حماية المستهلك في تغريدة لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة: إنه يجب أولًا تحديد الاحتياجات الخاصة برغبة المستهلك، مع المقارنة بين سعر المنتج قبل التخفيض وبعدها.

وشددت حماية المستهلك على ضرورة التأكد من صلاحية وجودة المنتج قبل شرائه.

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