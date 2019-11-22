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كيف تتعامل مع إعلانات التخفيضات والعروض؟
يجب التأكد من صلاحية وجودة المنتج
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت جمعية حماية المستهلك بعض النصائح للتعامل مع إعلانات التخفيضات والعروض.
وقالت حماية المستهلك في تغريدة لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة: إنه يجب أولًا تحديد الاحتياجات الخاصة برغبة المستهلك، مع المقارنة بين سعر المنتج قبل التخفيض وبعدها.
وشددت حماية المستهلك على ضرورة التأكد من صلاحية وجودة المنتج قبل شرائه.
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