- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إتاحة نقل الكفالات إلى المنشآت الصناعية قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إتاحة نقل الكفالات إلى المنشآت الصناعية قريبًا
موقوف الآن بشكل مؤقت
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إنه سيتم قريبًا إتاحة خدمة نقل الكفالات إلى المنشآت الصناعية.
وردت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، على استفسار بشأن موعد فتح نقل الكفالة على الشركات ذات الترخيص الصناعي.
وأشارت العمل إلى أن نقل الخدمة إلى المنشآت الصناعية موقوف بشكل مؤقت، ولكن سيتم إتاحة الخدمة خلال الفترة المقبلة وفقًا لمعايير الاستحقاق.
وفي سياق آخر، أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، عن عزم الوزارة إطلاق خدمة التأشيرات الفورية لتأسيس الأعمال والمنشآت الصغيرة عبر منصة قوى خلال الشهر المقبل، بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن من بدء مشاريعهم، وتسهيل تأسيس أعمال المنشآت الصغيرة في السنة الأولى، بما يسهم في دعم نمو وتسريع الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة ذات الأثر الإيجابي في تعزيز التنمية الوطنية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إتاحة نقل الكفالات إلى المنشآت الصناعية قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.