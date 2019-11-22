2019-11-22

أمطار على عسير حتى الواحدة

متابعات الخليج 365 - عسير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة عسير، وتحديدًا أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

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وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن سحب رعدية ممطرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة صباح يوم غد السبت.

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