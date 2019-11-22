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الدوسري: ارتباط المواطنين بـ محمد بن سلمان أكبر من أن يفهمه الآخرون
متابعات الخليج 365 - الرياض
رأى الكاتب سلمان الدوسري، أن القصة أكبر من أن يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الفورميلا، وأكبر من تفاعل شعبي عفوي.
وأكد الدوسري، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن القصة تكمن في ارتباط حقيقي وتلقائي بين المواطنين وولي عهدهم، وهو أمر أكبر من أن يفهمه الآخرون.
وأضاف: معادلة السعوديين يمثلها قول المتنبي:
كم تطلبون له عيبًا فيعجزكم *** ويكره الله ما تأتون والكرم
وشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فعاليات سباق فورمولا إي التي انطلقت فعالياتها اليوم في الدرعية.
وانطلق، اليوم الجمعة، موسم الدرعية بمنافسات سباق فورمولا إي الدرعية 2019، الذي يقام في ميدان حلبة الدرعية على مدار يومين، ويشهد فعاليات وأنشطة عديدة للجماهير، بجانب تجارب مميزة داخل وخارج حلبة السباق.
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