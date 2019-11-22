إهمال اللغة العربية يغرم مرافق الإيواء السياحي 100 ألف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

توعدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مرافق الإيواء السياحي التي لا تستخدم اللغة العربية في جميع تعاملاتها بعقوبة إدارية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 100 ألف، وإلغاء الترخيص، أو بهما معا.

وعلمت «مكة» أن هيئة السياحة شددت على مرافق الإيواء بضرورة الالتزام باستخدام اللغة العربية في جميع التعاملات والمطبوعات والردود والتعريف بأسماء العاملين وغير ذلك، مبينة أن ذلك يأتي بعدما لوحظ أخيرا عدم تقيد عدد كبير من مرافق الإيواء السياحي بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وذلك يعد مخالفة لنص المادة السابعة من نظام السياحة ولوائحه التنفيذية.

كيف ؟