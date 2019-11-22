العثور على سفينة مدفونة عمرها 1000 عام بالنرويج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اكتشف باحثون نرويجيون سفينة ترجع لعصر الفايكنج في أحد مواقع الدفن في غرب النرويج، وقدروا أنها ربما ترجع إلى 1000 عام.
وقال وزير المناخ والبيئة أولا إلفستون في بيان أمس «السفينة مهمة لتاريخنا المشترك.. والآن يجب أن نبحث عن أفضل طريقة للحفاظ عليها».
وتمت الاستعانة برادار يخترق الأرض عندما جرى رصد بقايا السفينة في جزيرة إيادوي قبالة غرب النرويج، ويوجد الموقع بالقرب من أحد المسارات البحرية الساحلية التاريخية المؤدية إلى مدينة تروندهايم.
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