إدانة نيوزيلندي بقتل سائحة بريطانية في 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولينجتون

أدين مواطن نيوزيلندي يبلغ من العمر 27 عاما بقتل السائحة البريطانية جريس ميلاني في ديسمبر 2018 في مدينة أوكلاند.

وتابع والدا ميلاني وقائع المحاكمة، حيث حضرا من مقاطعة أسيكس الإنجليزية إلى نيوزيلندا، وانفجرا في البكاء لدى سماعهما قرار الإدانة.

وقال والد القتيلة خارج المحكمة ديفيد ميلاني «سيرحب جميع أفراد عائلة ميلاني وأصدقاء جريس بالحكم الذي صدر بحق الجاني اليوم»، مضيفا وهو يذرف الدموع «لن يخفف ذلك من آلامنا ومعاناتنا على مدار العام الماضي»، وتابع «لقيت جريس حتفها بأكثر الطرق وحشية قبل عام، وحطمت حياتنا».