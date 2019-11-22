فائز بجائزة نوبل يطرد صحفيا من منزله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا
أنهى الحائز على جائزة نوبل للأدب النمساوي بيتر هاندكه حوارا كان يجرى معه، وطلب من الصحفي مغادرة منزله القريب من باريس ردا على سؤال بشأن جواز سفر يوغسلافي صدر لهاندكه في 1999، حسبما ذكرت وسائل الإعلام النمساوية أمس.
وأثار قرار الأكاديمية السويدية منح جائزة الأدب للعام الجاري لهاندكه انتقادات في العديد من دول البلقان، حيث يذكر للكاتب موقفه الموالي لصربيا خلال الحروب اليوغسلافية في حقبة تسعينيات القرن الماضي.
وقال هاندكه لمحرر وكالة الأنباء النمساوية (أيه بي أيه) «فلنتوقف الآن. ومن فضلك اترك المنزل. أتمنى ألا أراك ثانية في ستوكهولم»، مضيفا أنه لم يكن سوى «جواز سفر مجاملة» كان يرجى منه تسهيل السفر عليه داخل صربيا.
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