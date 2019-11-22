السعودية اليوم / مدير جامعة الأمير سطام : خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى يحدد ملامح سياسة المملكة الداخلية والخارجية



السيح 25 ربيع الأول 1441هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

نوه معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد ، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمام مجلس الشورى في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى .

وأوضح معاليه أن خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - حمل العديد من دلالات التنمية والنهضة ، وأكد على قراءات مهمة لسياسة المملكة الخارجية والاقتصادية ، وريادتها في لمّ الشمل وقيادة زمام قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وأشار معاليه أن الله أنعم على تلك البلاد المباركة بقيادة واعية تدرك أهمية النهضة والتنمية لهذا الوطن ، وتعمل ليلاً ونهاراً لتتبوأ المملكة مكانتها اللائقة بها ، وتقف موضع الصدارة في مصافّ دول العالم المتقدم ، في ظلّ ما يموج به العالم اليوم من صراعات واضطرابات ونزاعات.

وأضاف في السياق ذاته :" إنّ خادم الحرمين الشريفين أشار في كلمته تحت قبة الشورى إلى الاستقرار الاقتصادي كأحد عوامل التنمية ، كما أشار إلى الأمن السياسي ، ومدّ يد العون للمظلومين ، ومكافحة التطرف والإرهاب ، والنظر بعين البصيرة والحكمة لكافة قضايا الأمة العربية والإسلامية ، كما أكد - حفظه الله - في كلمته على أن النهضة والتنمية هما الشغل الشاغل لحكومة المملكة وقيادتها، وأنّ المضي قدماً في هذا الطريق انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ، وخلق مجالات اقتصادية جديدة هي من أولويات هذه الحكومة ، مفتخراً في الوقت نفسه بما تحقق من إنجازات خلال العقود الماضية.

وقال الدكتور الحامد : إن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أبان في كلمته الضافية أن قوة المملكة العربية

وسأل معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادته الرشيدة ، وأن يديم الله علينا الأمن والأمان والرخاء والتنمية.

// انتهى //

21:25ت م

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السيح 25 ربيع الأول 1441هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنوه معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد ، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمام مجلس الشورى في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى .وأوضح معاليه أن خطاب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - حمل العديد من دلالات التنمية والنهضة ، وأكد على قراءات مهمة لسياسة المملكة الخارجية والاقتصادية ، وريادتها في لمّ الشمل وقيادة زمام قضايا الأمة العربية والإسلامية.وأشار معاليه أن الله أنعم على تلك البلاد المباركة بقيادة واعية تدرك أهمية النهضة والتنمية لهذا الوطن ، وتعمل ليلاً ونهاراً لتتبوأ المملكة مكانتها اللائقة بها ، وتقف موضع الصدارة في مصافّ دول العالم المتقدم ، في ظلّ ما يموج به العالم اليوم من صراعات واضطرابات ونزاعات.وأضاف في السياق ذاته :" إنّ خادم الحرمين الشريفين أشار في كلمته تحت قبة الشورى إلى الاستقرار الاقتصادي كأحد عوامل التنمية ، كما أشار إلى الأمن السياسي ، ومدّ يد العون للمظلومين ، ومكافحة التطرف والإرهاب ، والنظر بعين البصيرة والحكمة لكافة قضايا الأمة العربية والإسلامية ، كما أكد - حفظه الله - في كلمته على أن النهضة والتنمية هما الشغل الشاغل لحكومة المملكة وقيادتها، وأنّ المضي قدماً في هذا الطريق انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ، وخلق مجالات اقتصادية جديدة هي من أولويات هذه الحكومة ، مفتخراً في الوقت نفسه بما تحقق من إنجازات خلال العقود الماضية.وقال الدكتور الحامد : إن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أبان في كلمته الضافية أن قوة المملكة العربية السعودية وهيبتها واستقرارها لم تهزها الهجمات التي استهدفتها من قبل رعاة الإرهاب وداعميه ، بل إن هذه الهجمات لم تُعق مسار العمل والتنمية ولم تؤثر على بساط الأمن والاستقرار الذي تتوشح به المملكة ، وأضحت قبلة ومقصداً لكل شعوب العالم.وسأل معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادته الرشيدة ، وأن يديم الله علينا الأمن والأمان والرخاء والتنمية.// انتهى //21:25ت م0143

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير جامعة الأمير سطام : خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى يحدد ملامح سياسة المملكة الداخلية والخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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