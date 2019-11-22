السعودية اليوم / " القيم الأولمبية" برنامج تدريبي بتعليم نجران



نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بقسم التربية الأسرية بالشراكة مع إدارة نشاط الطالبات و إدارة الإشراف التربوي أمس، برنامج "القيم الأولمبية" بحضور 35 متدربة ، وذلك بمقر الصالة

ويهدف البرنامج الذي استهدف مدربات التربية البدنية ، تطوير مفهوم القيم الأولمبية وطريقة تنفيذها بالصورة الصحيحة بما يخدم الطالبات في الميدان التعليمي .

واشتمل البرنامج على عدد من المحاور منها مفهوم وأهمية

// انتهى //

21:23ت م

0141



نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بقسم التربية الأسرية بالشراكة مع إدارة نشاط الطالبات و إدارة الإشراف التربوي أمس، برنامج "القيم الأولمبية" بحضور 35 متدربة ، وذلك بمقر الصالة الرياضية في نادي الحي بالمتوسطة السابعة للبنات.ويهدف البرنامج الذي استهدف مدربات التربية البدنية ، تطوير مفهوم القيم الأولمبية وطريقة تنفيذها بالصورة الصحيحة بما يخدم الطالبات في الميدان التعليمي .واشتمل البرنامج على عدد من المحاور منها مفهوم وأهمية الرياضة ، والقيم الأولمبية ومفرداتها ، وشرح كيفية تنفيذ نشاط رياضي متكامل ، وآلية تفعيل التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات ، وتطبيق العديد من الأنشطة الرياضية ، وأهمية تفعيل الأنشطة الرياضية بما يعزز القيم والمهارات الفكرية والمعرفية والحركية للطالبات ، وكيفية تأهيل الطالبات لتقديم نموذج مشرف لتمثيل المنطقة في المناسبات والمسابقات.// انتهى //21:23ت م0141

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