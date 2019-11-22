

واشنطن 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

أغلقت السلطات في ولاية كولورادو الأميركية عشرات المدارس بسبب عدوى فيروسية حادة.

وأكد مسؤولون تعليميون بالولاية أن مقاطعة ميسا فالي قررت إغلاق أكثر من 40 مدرسة، بسبب السبب التفشي السريع للفيروس وسط طلبة المدارس.

وجاء القرار بعد أن شهدت عدة مدارس تزايدًا في حالات الغياب بسبب المرض، والعديد من حالات الحمى والتقيؤ في المناطق العامة بالمدارس، وفقاً لإدارة الصحة العامة في المقاطعة.

وذكرت وزارة الصحة إنها تعمل على تحديد المرض الذي يتشابه إلى حد كبير مع نوروفيروس المعروف بسرعة الانتشار الشديد خاصة في المناطق المزدحمة، ومن أعراضه أيضًا الإسهال والألم الحاد في المعدة.

وينتقل المرض عن طريق الاتصال المباشر أو تناول أطعمة أو ملامسة أسطح ملوثة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

// انتهى //

20:57ت م

0137





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إغلاق عشرات المدارس في ولاية كولورادو الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.