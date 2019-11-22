السعودية اليوم / باكستان وروسيا تبحثان التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا



إسلام آباد 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

التقى وزير العلوم والتعليم العالي الروسي ميخايل كوتيكوف اليوم وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني شودري فؤاد حسين الذي يزور روسيا حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين باكستان وروسيا في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

// انتهى //

20:39ت م

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