السعودية اليوم / أمطار على منطقة عسير



أبها 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسط إلى غزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات رجال ألمع وبلقرن والنماص وتنومة وبارق ومحايل عسير والمجاردة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:11ت م

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