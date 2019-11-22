شكرا لقرائتكم خبر عن «خميس مشيط»: تصريف أمطار «طريق الملك فهد» مسؤولية «النقل» والان نبدء بالتفاصيل

بعد تزايد شكاوى أهالى خميس مشيط من عدم وجود مشاريع تصريف مياة للأمطار في بعض المواقع على طريق الملك فهد، خرجت بلدية خميس مشيط عن صمتها، لتلقي بالمسؤولية على وزارة النقل.

وقالت البلدية عبر "تويتر": "إشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تذمر بعض المواطنين لعدم وجود مشاريع تصريف مياة للأمطار في بعض المواقع بطريق الملك فهد، نود التوضيح بأن كامل طريق الملك فهد ابتداء من كبري الخطوط السعودية إلى أبها هو من اختصاص وزارة النقل وتحت إشرافها".