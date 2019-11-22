نصائح لأجل نزهة برية آمنة

2019-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الدفاع المدني بعض النصائح الهامة لأجل نزهة برية آمنة.

Advertisements

وقال المدني في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة: قبل نصبك للخيام تأكد من ابتعادك عن المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والشعاب.

وتابع المدني: قم بنصب خيمة المطبخ بعيدًا عن بقية الخيام، واحتفظ بالأدوات الحادة والخطرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

وأضاف المدني: لا تضع الإنارة بجوار قماش الخيمة؛ حتى لا تتسبب في نشوب حريق.

شارك الخبر







