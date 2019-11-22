حضور وأفكار وجلسات مختلفة ضمن منتدى الإعلام

2019-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنظم هيئة الصحفيين، منتدى الإعلام السعودي في الرياض، بداية ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن يشهد مشاركة أكثر من ألف إعلامي وخبير متخصص من داخل وخارج المملكة من 32 دولة، ليكون هو الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه بالمنطقة.

ويشهد منتدى الإعلام على مدى يومين جلسات وورش عمل متخصصة، بحضور عدد من الخبراء والقادة البارزين والمؤثرين في مجال صناعة الإعلام في العالم، وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية، بهدف مناقشة القضايا والموضوعات الإعلامية المستجدة، والتفاعل معها، وعلاقتها بالتطورات الاتصالية في المنطقة العربية والعالم.

تغطية الحروب والأزمات:

ويستعرض منتدى الإعلام تجارب لمراسلين صحفيين قدموا تغطياتهم وسط الحرب وأزيز الرصاص، ومنهم رئيس منظمة المراسلين العرب في لندن محمد العرب، والإعلامي الحربي حسن الطالعي، والمحلل السياسي فهد الشليمي، ويديرها مفرح الشقيقي.

وشهد العالم العربي في العقد الأخير الكثير من الصراعات التي بزغ فيها نجم إعلاميين كان لهم حضورهم البارز في تغطيتها رغم الصعوبات والتحديات التي تفرزها، وهو ما جعل منتدى الإعلام يهتم بتشريح حالة التعاطي الإعلامي في الحروب في الجلسة التي من المنتظر أن تشهد نقاشات موسعة في هذا الشأن.

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تبادل أفكار:

ويهدف المنتدى إلى تبادل الأفكار والاطلاع على التجارب المختلفة عبر منصاته التي تهدف إلى تطوير المحتوى وتعزيز الحريات وإلقاء الضوء على الشروط المهنية للإعلام الناجح، مع التركيز على القيم والمبادئ الإعلامية التي تحفز على التسامح وتنبذ الكراهية.

ويقدم المنتدى ورش عمل مشتركة، ويتيح الاطلاع على التجارب العالمية والاتجاهات الحديثة في إنتاج المحتوى، كما يوفر فرص لقاء لحشد كبير من صناع الإعلام وفتح مساحات عمل مشتركة، على أن يكون المنتدى السعودي ملهمًا للآخرين ومصدرًا لإنتاج المعرفة.

جلسات ولقاءات مفتوحة:

ويتضمن المنتدى جلسات رئيسة، ويشهد لقاءات مفتوحة مع عدد من المتحدثين من كبار الشخصيات المحلية والعالمية، كما يضم معرضًا إعلاميًّا وبرامج للزيارات واللقاءات الخارجية.

وبالنسبة إلى ورش العمل التي سيشهدها المنتدى، فمنها الإعلام وبناء السمعة وصناعة المحتوى في العصر الرقمي والتأثير عبر الشبكات والابتكار وريادة الأعمال في المجال الإعلامي وكيف يمكنك الاستقلال بعملك وآليات التحقق من الأخبار المزيفة على الشبكات، بالإضافة إلى صناعة الرأي في الإعلام الرياضي، وورشة عمل الشريك الإستراتيجي.

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