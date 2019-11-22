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أمطار غزيرة على طريق جدة – مكة
طالب مركز 911 بأخذ الحيطة والحذر
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
هطلت، مساء اليوم الجمعة، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على طريق جدة- مكة السريع.
في سياق متصل، أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من طريق الطائف- الباحة، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
كما سقطت بعض الصخور على طريق الدائري الرابع باتجاه حي الفيجاء في العاصمة المقدسة؛ ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق.
وبحسب 911، باشرت الجهات المختصة الموقع وجاري العمل على إزالة الصخور وإعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.
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