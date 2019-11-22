الأسواق المحلية تستقبل 500 ألف طن من البرتقال المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت الأسواق السعودية مبكرا على غير العادة استقبال الحمضيات المصرية وعلى رأسها البرتقال، إذ يتوقع وصول 500 ألف طن منه، ثلثاها من نوع «أبوصرة» الأكثر طلبا لدى السعوديين.

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أشهر أنواع البرتقال

النوفل «أبوصرة»

البلنسيه «العصير»

السكري

الكامبريا الأفريقية

وأكد عضو اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية فهد الغامدي أن عددا من التجار السعوديين أبرموا صفقات عدة، ووصلت شحنات البرتقال منذ منتصف الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه من المعروف أن البرتقال المصري يبدأ موسمه الفعلي أول ديسمبر الذي يعد موسما لقطفه.

ولفت إلى أن بعض الشركات المصرية أرسلت شحناتها مبكرا مع انتهاء موسم الحمضيات الأفريقي الذي ينطلق مع نهاية الموسم في منتصف العام، وسط توقعات بزيادة مبيعات هذا الموسم، مستندا على فتح العمرة مبكرا والمواسم السياحية، إضافة إلى الخطوات الاقتصادية الأخيرة.

واستدرك الغامدي بأن السعودية تصدرت العام الماضي دول العالم في استيراد الفاكهة المصرية، مبينا أن أشهر أنواع البرتقال النوفل، أو ما يطلق عليه «أبوصرة» الأكثر استهلاكا.