تتويج البريطاني بيرد بالجولة الأولى من سباق فورمولا إي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بنهاية الجولة الأولى من سباق فورمولا إي أمس السائق البريطاني سام بيرد بعد منافسة قويّة من قبل سائق بورشه البلجيكي أندريه لوتيرر، الذي حل ثانيًا بفارق 32 جزءًا من الثانية، ومن خلفهم مواطنه سائق مرسيدس سوفيل فاندورن، ليغلق الستار عن جولة مثيرة شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا للسباق، الذي أصبح جزءًا مهمًّا ضمن روزنامة البطولات العالميّة التي سيتم استضافتها في المملكة حتى 2028.

وينتظر الجماهير اليوم جولة جديدة من السباق، حيث يلتقي المتنافسون مجددا في الثالثة عصرا للتحدي والإثارة والتنافس بين المتسابقين العالميين.

ويستمر موسم الدرعية على مدى شهر كامل ليشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك سباق «فورمولا إي»، و«كأس الدرعية للتنس» لفئة الرجال، و«مهرجان الدرعية للفروسية» المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى بطولة الملاكمة للوزن الثقيل - نزال الدرعيّة التاريخي - التي تقام على أرض العاصمة الأولى للسعوديّة.