ولي العهد يشهد انطلاقة فورمولا إي للسيارات الكهربائية بالدرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.

ولدى وصول ولي العهد حلبة السباق، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وممثل ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، عزف السلام الملكي. ثم بدأت الجولة الأولى الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية.

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حضر انطلاقة الجولة الافتتاحية للبطولة، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن ناصر الصباح، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد بن ناصر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم، وكبار المهتمين من الدول الشقيقة والصديقة.

إلى ذلك رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الشكر والتقدير لولي العهد على حضوره انطلاقة الجولة الافتتاحية التي تأتي في مستهل انطلاق فعاليات موسم الدرعية، عادا حضوره تأكيدا على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام دائمين.

وقدم الأمير عبدالعزيز الفيصل، الشكر لكل من حضر وشارك في انطلاق هذا السباق العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن وطننا الغالي بات محط أنظار العالم بما يقدمه من نجاحات كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.

وبارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للفائزين في السباق، متمنيا التوفيق للجميع والاستمتاع بهذا السباق وبقية الأحداث الرياضية والفعاليات المتنوعة التي سيشهدها موسم الدرعية.