ولي العهد يعزي آل نهيان في وفاة سلطان بن زايد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس الأول اتصالات هاتفية بكل من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وعبر ولي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن بالغ تعازيه ومواساته لهم في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن شكرهم وتقديرهم لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة ومواساته لهم في الفقيد، رحمه الله.
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