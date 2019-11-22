مكة الأولى عربيا بـ1100 فندق أغلبها حول المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبداللطيف السيدح - مكة المكرمة

قفزت مكة المكرمة إلى المرتبة الأولى عربيا بـ1100 فندق أغلبها حول حزام الحرم المكي الشريف، وصنفت بحسب لجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ما بين النجمة والنجوم الخمس، معلنة بذلك تفوقها على مدينة دبي التي تربعت على عرش الصدارة في السنوات الماضية.

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وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية هشام كعكي لـ «مكة» عقب إسدال الستار على المعرض والفعاليات المصاحبة له أمس أن معرض تأثيث الفنادق الذي شهدته مكة المكرمة للمرة الأولى واحتضنته قاعة السبعين بالمركز الرئيس للغرفة كشف عن تفوق مكة المكرمة على مدينة دبي من حيث كمية الفنادق التي تستقبل سنويا أكثر من 10 ملايين نزيل إضافة إلى حجم ونوعية التجهيزات التي تطلبتها فنادق مكة بتصنيفاتها المتعددة لتلبية احتياجات النزلاء والجهات الرسمية.

من جانبه قال رئيس لجنة الفنادق بالغرفة عبدالله فيلالي: إن غرفة مكة المكرمة وبالتعاون مع مؤسسة وحدة الارتكاز تمكنت للمرة الأولى من جمع أكثر من ثلاثين شركة استطاعت من خلالها توفير احتياجات الفنادق كافة، مؤكدا أن الشركات الوطنية أراحت أصحاب الفنادق من مشقة السفر إلى الخارج لتوفير متطلبات فنادقهم. ولفت إلى حجم التعاقدات والصفقات التجارية الكبيرة التي تمت ما بين الشركات العارضة وأصحاب ومشغلي الفنادق، مضيفا «المعرض ضم عددا مقدرا من صناع القرار في مجال العمل الفندقي من جميع أنحاء المملكة، منهم الرؤساء التنفيذيون ومصممو الديكورات ومديرو المطاعم وأمهر الطباخين». ونوه إلى أن الهدف من المعرض يتمثل فى جمع قطاعات الضيافة في قلب المشاريع الاستثمارية الفندقية الكبرى التي تواكب رؤية المملكة 2030 وتلبية احتياجات 10 ملايين نزيل من الحجاج والمعتمرين والزائرين لمكة المكرمة سنويا.

وأضاف بأن المعرض أتاح فرصة للموردين الوطنيين الذين قدموا علامات تجارية وطنية عالية الجودة أثرت قطاع الضيافة وساهمت في صمود وقدرة المنتج السعودي أمام الماركات العالمية، إضافة لقيمة ونوعية مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء مما عكس ارتياحا وإقبالا على شراء منتوجات الشركات الوطنية وساهم في التقارب ما بين المنتجين والموردين وأصحاب ومشغلي فنادق مكة المكرمة.