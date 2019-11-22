«كاوست» الأكثر استشهادا بمنشورات باحثيها في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

حققت جامعة الملك عبدالله للعوم والتقنية «كاوست» إنجازا على المستوى العالمي بعد أن أدرج 14 من كادرها الأكاديمي ضمن قائمة 2019 للباحثين الأكثر استشهادا بمنشوراتهم البحثية في العالم.

وأوضح رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان، أن الجامعة ككيان أكاديمي بحثي تفتخر بوجود أعضاء هيئة التدريس بها في هذه القائمة، الأمر الذي يعكس مكانة الجامعة الفريدة بين أفضل الجامعات في العالم، خاصة إذا أخذ في الحسبان حجم أعضاء هيئة التدريس في «كاوست» وعمرها، حيث استطاعت الجامعة تحقيق هذا الإنجاز في غضون عشر سنوات.

وقال «تسهم قائمة الباحثين الأكثر استشهادا بمنشوراتهم البحثية في تحديد نخبة المجتمع البحثي في العالم الذين يسهمون في توسيع آفاق المعرفة وإيجاد التأثير الهائل في الوسط العلمي، وهم بذلك يحققون مكاسب للمجتمع وللابتكار وللعلوم التي تجعل العالم أكثر ازدهارا وصحة وأمانا واستدامة».

Advertisements

بدوره أبرز نائب الرئيس للأبحاث في «كاوست» البروفيسور دونال برادلي هذا الإنجاز قائلا «سعدنا جدا برؤية ثمار التفاني والعمل الجاد والإنجازات العلمية لأعضاء هيئة التدريس البارزين، وهذه شهادة واضحة على قدرة «كاوست» على استقطاب أفضل أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدوليين لإجراء الأبحاث الأساسية والموجهة لمعالجة التحديات العلمية والتقنية الملحة في العالم».

قائمة هذا العام تضم:

6217 باحثا من ذوي الخبرة العالية في مجالات مختلفة من

60 دولة حصرت بياناتهم في

21 مجالا بحثيا واسعا ضمن مؤشرات العلوم الأساسية