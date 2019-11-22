5 أفكار مغلوطة عن التجميل.. و79 ألف عملية في عامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

أجريت 78884 عملية تجميل في المستشفيات الحكومية والخاصة خلال العامين 2017 و 2018 م، بحسب إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الصحة، حيث بلغت عمليات التجميل التي أجريت عام 2018 م 41190 عملية، بواقع نحو 113 عملية يوميا، وهو أكبر من عدد عمليات التجميل التي أجريت عام 2017 م، البالغ 37,694 عملية. وأوضح استشاري جراحة التجميل نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للتجميل والحروق، الدكتور محمود فقيها، للصحيفة أن هناك 5 أفكار خاطئة أكثر رواجا عن عمليات التجميل، تتمثل في:

1 أن عمليات منطقة البطن والظهر والأفخاذ من خلال شفط الدهون والشد، يمكن إجراؤها لإنقاص الوزن

والصحيح أنه لا يمكن إنقاص الوزن بعمليات الشد وشفط الدهون، حيث إن إنقاص الوزن ليس من أهداف العمليات التجميلية الجراحية، والهدف منها إزالة الدهون الزائدة والترهلات، بحيث تعطي شكلا متناسقا للجسم.

2 يمكن إجراء عملية التجميل حتى لو كان الوزن زائدا كثيرا على الوزن المثالي، بمعنى أن كتلة الجسم كبيرة

والصحيح أنه كلما ازداد الوزن على الوزن المثالي ازدادت مخاطر عمليات التجميل ومضاعفاتها.

3 عمليات تجميل الثدي بحشوات السيليكون، أو تصغير أو شد الثدي تعيق وتمنع الرضاعة الطبيعية في حال ولادة طفل بعد العملية

والصحيح أنه يمكن إرضاع الطفل بشكل طبيعي، ولا تؤثر العملية على كمية الحليب المتوفرة للطفل.

Advertisements

4 تجميل الثدي بحشوات السيليكون يمنع الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسبب صعوبة التصوير بتقنية الماموجرام

والصحيح أنه يمكن تصوير الثدي حتى مع وجود حشوة السيليكون بتقنية الماموجرام، بشرط إجرائه عند متخصص في التصوير بهذه التقنية ليجرى بطريقة معينة، ويمكن استخدام تقنيات تصوير أخرى كالرنين المغناطيسي.

5 صلاحية حشوات السيليكون محددة بـ10 سنوات

الصحيح أنه ليس لحشوات السيليكون تاريخ صلاحية، حيث إن تقنية تصنيع حشوات السليكون ذات جودة عالية، ولكن قد تؤدي التغيرات في الجسم، مثل زيادة أو نقصان الوزن أو الحمل، إلى تأثر النتيجة الجمالية للصدر كحدوث ترهل.

عمليات التجميل وأعلى خمس مناطق من حيث عدد العمليات بكل قطاع صحي

أعلى 10 مدن من حيث عدد عمليات التجميل بمستشفيات الصحة عام 2018م

المصدر: وزارة الصحة 2018م

الرياض 2255

القصيم 1094

نجران 1046

عسير 907

مكة المكرمة 893

الطائف 731

جدة 595

الشرقية 568

جازان 560

الأحساء 489

مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى

12,934 عملية عام 2018م

10,140 عملية عام 2017م

11,204 عمليات عام 2018م

8624 عملية عام 2017م