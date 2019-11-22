من بلاط صاحبة الجلالة إلى "دعاء السفر" ... هاريسون يستعرض تجربته في المملكة في منتدى الاعلام السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يعرف الكثيرون صوت الاعلامي البريطاني روجر هاريسون فهو يداعب اسماعهم على الدوام في رسائل صوتيه باللغة الانكليزية لشركات اتصالات سعودية أشهرها رسالة "الجوال مغلق حالياً" بالإضافة إلى التسجيل الصوتي لترجمة دعاء السفر المستخدم في رحلات الطيران ورحلات قطار المشاعر المقدسة.

هاريسون الذي قال عندما غادر المملكة منهياً تجربته الصحافية على أراضيها إنه سيعود إلى بلاده تاركاً خلفة ذكريات جميلة سيرويها لأصدقائه يعود الى عاصمة الاعلام العربي الرياض للمشاركة في منتدى الإعلام السعودي الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة متحدثاً عن تجربته العريضة في بلاط صاحبة الجلالة في المملكة التي امتدت إلى أكثر من 30 عاماً لأكثر من ألف مشارك من 32 دوله.