يوفنتوس يمدد عقد كوادرادو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مدد لاعب الوسط الدولي الكولومبي خوان كوادرادو عقده مع يوفنتوس الإيطالي حتى عام 2022، بحسب ما أعلن فريق «السيدة العجوز» أمس الأول.

ووصل كوادرادو الذي تحول من جناح أيمن إلى ظهير أيمن في تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري نتيجة إصابات زملائه في هذا المركز، إلى صفوف يوفنتوس عام 2015 على سبيل الإعارة من تشلسي الإنجليزي، قبل أن ينتقل بشكل نهائي بعد سنتين مقابل 20 مليون يورو (22 مليون دولار أمريكي).

وكان عقد اللاعب الذي خاض 90 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا سينتهي في يونيو المقبل.