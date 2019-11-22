السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
يدشن المنتخب السعودي لكرة السلة اليوم مشواره في البطولة الخليجية الـ16 لكرة السلة في الكويت بملاقاة المستضيف المنتخب الكويتي.
ويشارك في البطولة التي تستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، منتخبات قطر والبحرين والإمارات أيضا.
ويسبق لقاء السعودية والكويت، مباراة الإمارات والبحرين.
واستعد أخضر السلة لمباراة اليوم بحصة تدريبية خاضها بصالة نادى الكويت التي ستجرى عليها مباريات البطولة، سبق ذلك إعداد جيد بقيادة المدرب الوطني علي السنحاني الذي أشرف على ثلاث مراحل إعدادية في رومانيا ومصر وجدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر السلة يفتتح الخليجية بملاقاة الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.