أخضر السلة يفتتح الخليجية بملاقاة الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يدشن المنتخب السعودي لكرة السلة اليوم مشواره في البطولة الخليجية الـ16 لكرة السلة في الكويت بملاقاة المستضيف المنتخب الكويتي.

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ويشارك في البطولة التي تستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، منتخبات قطر والبحرين والإمارات أيضا.

ويسبق لقاء السعودية والكويت، مباراة الإمارات والبحرين.

واستعد أخضر السلة لمباراة اليوم بحصة تدريبية خاضها بصالة نادى الكويت التي ستجرى عليها مباريات البطولة، سبق ذلك إعداد جيد بقيادة المدرب الوطني علي السنحاني الذي أشرف على ثلاث مراحل إعدادية في رومانيا ومصر وجدة.