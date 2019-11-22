5 أهداف استراتيجية للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يسعى المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية يتمحور أبرزها حول دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحتراف، وبناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام ذات كفاية وفاعلية عالية، ودعم تطبيقها، فيما دخل تنظيم المعهد حيز التنفيذ اعتبارا من نشره أمس في الجريدة الرسمية.

أهداف المعهد:

1 دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحتراف.

2 بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع التعليم العام ذات كفاية وفاعلية عالية، ودعم تطبيقها.

3 تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، وضبط جودته بما يضمن كفايته وفاعليته في القطاع التعليمي.

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4 تعزيز التنمية المهنية المستدامة في القطاع التعليمي من خلال بناء مسارات مهنية وأوعية تطوير مهني متنوعة.

5 إعداد قيادات تعليمية من خلال الكشف عنها واستقطابها وتأهيلها.

اختصاصات المعهد:

وضع سياسات ومواصفات وإجراءات تكفل جودة التطوير المهني التعليمي في المؤسسات التعليمية، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها.

وضع الضوابط المتعلقة بمزاولة مهنة التطوير المهني في القطاعات التعليمية، وصياغتها بما يكفل تطبيقها في مختلف المستويات، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني عليها.

وضع معايير ومواصفات متعلقة بإنشاء مراكز التطوير المهني وتشغيلها في القطاعات التعليمية، وإعداد لوائح تنظم الإشراف الفني على تلك المراكز.

تحديد مواصفات وضوابط لبرامج تأهيل ممارسي العمل التعليمي وتطويرهم مهنيا، واعتمادها.

المراجعة والتقويم الدوري لأداء مراكز التطوير المهني في القطاعات التعليمية، بالتنسيق مع الهيئة.

اعتماد برامج تأهيل المعلم غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي.

اعتماد برامج التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل مع الجهات ذات العلاقة، لمختلف ممارسي مهنة التعليم في القطاعات التعليمية.

اعتماد برامج تأهيل ممارسي التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي.

الترخيص لمقدمي خدمة التطوير المهني في القطاع التعليمي، بالتنسيق مع الهيئة.

وضع شروط لممارسي صناعة التطوير المهني في القطاع التعليمي بالتنسيق مع الهيئة.

القيام بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي، بالشراكة مع مراكز أبحاث متخصصة.

تقديم الاستشارات ذات العلاقة بالتطوير المهني في القطاع التعليمي.

تقديم برامج نوعية ذات طبيعة خاصة لممارسي مهنة التعليم والتطوير المهني، والقيادات التعليمية في القطاع التعليمي، وفق الأنظمة المتبعة.

تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي.

1 المبالغ التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

2 المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.

3 الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، التي يقبلها المجلس وفقا للأنظمة.