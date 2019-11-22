مقتل 657 طفلا في سوريا هذا العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الأمم المتحدة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن حجم الأزمة وشدتها وتعقيدها بالنسبة للأطفال في سوريا بات مذهلا مع وجود أكثر من 5 ملايين طفل في حاجة إلى المساعدة الإنسانية داخل سوريا.

وقال ممثل حماية الطفولة في سوريا فران إكويزا في إحاطة للصحفيين أمس: إن الأمم المتحدة تحققت حتى سبتمبر الماضي من وقوع 1792 انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل، في هذا العام وحده، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تشمل مقتل الأطفال وجرحهم وتجنيدهم أو خطفهم، إضافة إلى هجمات على المدارس والمرافق الصحية.

وأضاف أنه في الفترة ما بين يناير ونهاية سبتمبر، قتل 657 طفلا، وجرح 324 آخرون، مبينا أن هذه الأرقام تحققت منها الأمم المتحدة، غير أن الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير.